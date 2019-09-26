Три региона Дальнего Востока получат миллиард

Средства направят социальные расходы

Более миллиарда рублей получат Бурятия, Забайкальский край и Амурская область на поддержку центров экономического роста. Об этом Дмитрий Медведев заявил на заседании правительства, передает "ТВ Центр".

Говорили о государственной поддержке регионов. Значительную часть средств направят на Дальний Восток. Миллиард рублей - в Еврейскую автономную область, чтобы сбалансировать бюджет и профинансировать социальные расходы. Около трёхсот миллионов получат Южно-Сахалинск, Владивосток и Благовещенск.

Деньги пойдут на организацию оздоровления детей в этих городах. Ещё семь миллиардов направят на поддержку малого и среднего бизнеса в регионах.

