Столичные власти объяснили замену плитки

Это связано с некачественной работой строителей

На Поклонной горе проходят масштабные работы по благоустройству в преддверии 75-ой годовщины Победы в Великой Отечественной войне. В частности, сейчас рабочие укладывают новую плитку.

Используют два вида — это брусчатка и широкоформатные плиты. Заранее их обрабатывают против скольжения, а укладывают на твердую бетонную поверхность.

За последние несколько лет в столице было уложено порядка 350 тысяч квадратных метров плитки. Но у москвичей возникает вопрос, зачем её так часто меняют. Столичные власти объясняют, что замене подлежит всего лишь 1% плитки и тому есть причины.

"Недолжным образом проходит прометание плитных швов, заполнение цементно-песчаной смесью, в связи с тем, что погода в Москве очень часто зимой проходит через ноль, попадает вода, кристаллизируется и приподнимает плитное покрытие. Это является гарантийным обязательством подрядчика и он выходит и переделывает эти работы", - объясняет замруководителя УКРиС Департамента капремонта Москвы Игорь Шарафетдинов.