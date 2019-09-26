ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Столичные власти объяснили замену плитки

15:08
  • четверг
  • 26 сентября 2019

Это связано с некачественной работой строителей

На Поклонной горе проходят масштабные работы по благоустройству в преддверии 75-ой годовщины Победы в Великой Отечественной войне. В частности, сейчас рабочие укладывают новую плитку.

Используют два вида — это брусчатка и широкоформатные плиты. Заранее их обрабатывают против скольжения, а укладывают на твердую бетонную поверхность.

За последние несколько лет в столице было уложено порядка 350 тысяч квадратных метров плитки. Но у москвичей возникает вопрос, зачем её так часто меняют. Столичные власти объясняют, что замене подлежит всего лишь 1% плитки и тому есть причины.

"Недолжным образом проходит прометание плитных швов, заполнение цементно-песчаной смесью, в связи с тем, что погода в Москве очень часто зимой проходит через ноль, попадает вода, кристаллизируется и приподнимает плитное покрытие. Это является гарантийным обязательством подрядчика и он выходит и переделывает эти работы", - объясняет замруководителя УКРиС Департамента капремонта Москвы Игорь Шарафетдинов.

Главное сегодня
Укладка плитки
Укладка плитки
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2019 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.