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На Северо-Восточной хорде изменили скоростной режим

16:03
  • четверг
  • 26 сентября 2019

На двух участках теперь можно разгоняться до 80 км/ч.

С 26 сентября сразу на двух участках Северо-Восточной хорды увеличена разрешённая скорость, передает "ТВ Центр".

Теперь разгоняться до 80 км/час можно на участках от Московской кольцевой автодороги до Дмитровского шоссе и до Лосиноостровской улицы. Накануне там уже были установлены новые дорожные знаки. В Центре организации дорожного движения объяснили, на этой дороге нет наземных пешеходных переходов, есть разделительные барьеры, а ещё за два года не было аварий со смертельным исходом.

 

 

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