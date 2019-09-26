На Северо-Восточной хорде изменили скоростной режим

На двух участках теперь можно разгоняться до 80 км/ч.

С 26 сентября сразу на двух участках Северо-Восточной хорды увеличена разрешённая скорость, передает "ТВ Центр".

Теперь разгоняться до 80 км/час можно на участках от Московской кольцевой автодороги до Дмитровского шоссе и до Лосиноостровской улицы. Накануне там уже были установлены новые дорожные знаки. В Центре организации дорожного движения объяснили, на этой дороге нет наземных пешеходных переходов, есть разделительные барьеры, а ещё за два года не было аварий со смертельным исходом.