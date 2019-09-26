Московские врачи нашли новый способ лечения хронической боли

Впервые в мире успешно использована нейромодуляция

Перепрограммировать нервную систему — такую проблему решают хирурги Института имени Приорова. Они проводят уникальные операции с применением методик нейромодуляциии, причём у пациентов с различными заболеваниями. Хроническая боль исчезает быстро, а восстановление идет успешнее.

Через два небольших разреза к спинному мозгу пациента подключают два электрода: специальные сплавы с платиной, чтобы избежать коррозии, в роли навигатора по организму - рентген-аппарат, электроды-проводники для главного импланта - маленькой коробочки, нейростимулятора. Это мини-компьютер, который хирург перед установкой программирует вручную. И сразу же тестирует систему по ощущениям пациента.

В организме нейростимулятор заряжает электроды, а те по нервным окончаниям посылают импульсы к самому сердцу, настраивая его на правильный ритм. Александр Яковлев более 20 лет успешно лечит болевые синдромы и двигательные расстройства. Но достучаться до сердца через позвоночник и побороть так аритмию в ЦИТО имени Приорова смогли впервые. Не только в России, но и в мире. После операции пациент может сам контролировать свое состояние с помощью пульта.

"Если раньше технологию могли использовать только нейрохирурги, то сейчас она прорывается в такие области, как гинекология, урология, общая хирургия, проктология, аритмология, кардиология. Появится новая специальность – нейрокардиология", - говорит руководитель Центра функциональной нейрохирургии и лечения ДЦП ФГБУ "НМИЦ ТО им. Н.Н. Приорова Александр Яковлев.

Актриса театра Моссовета Нина Коновалова боролась с аритмией много лет. Перенесла три операции, ничего не помогало. Постоянная слабость, учащённый пульс, высокое давление. На сцену выходила, каждый раз боясь упасть в обморок. Когда ей предложили стать первым в мире человеком, испытавшим на себе новый метод, согласилась, не задумываясь. И нейростимуляция победила недуг. В свои 82 года Нина Петровна чувствует себя прекрасно.

Операция длится менее часа, пациент находится в сознании и сразу же может идти домой. Главное - практически полное отсутствие осложнений. Кардиологи уже оценили эффективность нового метода, ведь до сих пор бороться с аритмией было крайне сложно.

"Методики функциональной нейрохирургии не подразумевают работу в полости сердца. Сердце остается интактным, мы просто перепрограммируем тот компьютер, благодаря которому мы все живем - нашу нервную систему", - объясняет кардиолог-аритмолог Марина Яковлева.

В ЦИТО имени Приорова готовы принимать больше пациентов и обучать специалистов других клиник. Здесь уверены: за нейромодуляцией – будущее, ведь с помощью этой технологии можно излечить самые разные заболевания.

Полина Кастрицкая, Александр Терентьев, "ТВ Центр".