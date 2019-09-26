Экспедицию за птицами провели в парке "Кузьминки-Люблино"

Участникам рассказали о пернатых столицы

В экспедицию за птицами отправились участники экологической акции. Риска - никакого: маршруты проложили в природном парке Кузьминки-Люблино.

Участники - в основном школьники, самая любознательная публика. Сопровождали их специалисты Мосприроды, а также профессиональные орнитологи. Рассказали, какие птицы обитают в столице, что они любят, как себя ведут, а ещё учили узнавать пернатых по голосам.

Эта акция - подготовка к более масштабному мероприятию: в начале октября в московских парках все желающие смогут принять участие в своеобразном экологическом аудите.