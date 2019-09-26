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И жилетик такой же! Жена Зеленского стала копией Полины Гагариной

15:06
  • четверг
  • 26 сентября 2019

Первую леди Украины заподозрили в модном плагиате

Ценители моды обнаружили, что свой новый образ Елена Зеленская - жилет на голое тело и голливудские кудри - могла позаимствовать у российской певицы Полины Гагариной.
Из серой мышки в герцогиню: как преобразилась жена Зеленского

Жена украинского президента произвела фурор на ежегодном обеде первых леди Fashion 4 Development в Нью-Йорке. На это мероприятие, состоявшееся в рамках Генассамблеи ООН, съехались представители модной индустрии со всего света. От их наметанного взора не укрылся женственный наряд первой леди Украины. 41-летняя Елена Зеленская красовалась в бирюзовом брючном костюме-тройке и с укладкой в стиле "Голливуд".

Некоторых наблюдателей смутило, что украинка надела жилетку на голое тело, однако звездный стилист Анвар Очилов назвал такое решение последним писком моды. "Это новый тренд. Для Зеленской это еще и новое "я", потому что в этом красивом наряде она преобразилась", - отметил эксперт в беседе с ТВЦ.RU

Между тем в Сети появилось предположение, что свой нежный и женственный лук Зеленская позаимствовала у россиянки Полины Гагариной, которая примерила похожий наряд на съемках рекламы одного ювелирного бренда. Там певица позировала в пиджаке небесного цвета и жилетке, надетой на голое тело. Прическа Полины была практически идентична укладке Елены. Однако, как заметили наблюдательные интернет-пользователи, певица позволила себе более откровенное декольте, чем первая леди Украины. 

 

"Только я не вижу разницы? Кажется, первая леди Украины слизала образ у россиянки", "Как сестры-близнецы", "Да они же одинаковые", - обсуждают хейтеры в Сети.

Стилист Анвар Очилов согласился с тем, что наряды Зеленской и Гагариной похожи, однако говорить о 100-процентном сходстве не стоит. Возможно, команда первой леди Украины вдохновилась видом поп-звезды, но постеснялась его полностью повторять. "У Полины Гагариной чуть-чуть другая волна и стрижка. Цвет пиджака, линия и крой пиджака другие. Поэтому я бы не сказал, что это одинаковые образы. Но то, что она надела такой же жилетик, это да", - сказал эксперт ТВЦ.RU. 

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