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Россиянам запретили курить и жарить шашлыки на балконах

15:09
  • четверг
  • 26 сентября 2019

На запрете настояло МЧС

Правительство утвердило изменения в правила противопожарного режима. С 1 октября россиянам нельзя будет использовать открытый огонь на балконах квартир, гостиниц и общежитий. 
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Как поясняет ТАСС, теперь гражданам России нельзя жарить шашлыки на балконах, зажигать свечи и курить. При этом запрет не распространяется на специальные места для курения. 

Кроме того, кабмин одобрил новые требования к обеспечению пожарной безопасности медицинских учреждений и кинотеатров.

С 1 октября посетителей кинотеатров начнут в обязательном порядке информировать о действиях в случае пожара. Разъяснительную работу планируется проводить перед сеансом. Что насчет больниц, то отныне палаты для детей и тяжелобольных станут размещать в основном на первых этажах. 

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