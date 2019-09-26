Россиянам запретили курить и жарить шашлыки на балконах

На запрете настояло МЧС

Правительство утвердило изменения в правила противопожарного режима. С 1 октября россиянам нельзя будет использовать открытый огонь на балконах квартир, гостиниц и общежитий.

Как поясняет ТАСС, теперь гражданам России нельзя жарить шашлыки на балконах, зажигать свечи и курить. При этом запрет не распространяется на специальные места для курения.

Кроме того, кабмин одобрил новые требования к обеспечению пожарной безопасности медицинских учреждений и кинотеатров.

С 1 октября посетителей кинотеатров начнут в обязательном порядке информировать о действиях в случае пожара. Разъяснительную работу планируется проводить перед сеансом. Что насчет больниц, то отныне палаты для детей и тяжелобольных станут размещать в основном на первых этажах.