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Отец пообещал раскрыть все тайны Децла

15:33
  • четверг
  • 26 сентября 2019

Фанаты в нетерпении

Продюсер Александр Толмацкий объявил о скором выходе фильма о своем сыне. Картину про рэпера Децла снял журналист Роман Супер. 
Эпатажная вдова Децла внезапно преобразилась

26 сентября Толмацкий-старший опубликовал в Instagram постер документального фильма под названием "С закрытыми окнами". На картинке Децл изображен со сложенными руками, словно во время молитвы, за его спиной темнеет густой лес. "Честная биография Кирилла Толмацкого", - гласит надпись под названием. Какие тайны Децла раскроет автор фильма, не уточняется. 

Премьера картины состоится в одном из онлайн-кинотеатров 7 ноября. Роман Супер обещал, что увидеть его работу можно будет бесплатно. В скором времени в Сети появится трейлер. 

- Хотим посмотреть, надеюсь, во всех кинотеатрах страны? - пишут поклонники рэпера. 

- Наконец-то!

- Очень символичная дата выхода фильма, и выбрана, по всей видимости, не случайно. Это Революция Сознания народа, в которой наш любимый философ, талантливейший поэт и музыкант осуществил свою миссию мощного катализатора! 

- Вау. 

- Круто, вы хороший человек и отец. 

По данным СМИ, на создание фильма Супер собрал свыше трех миллионов рублей. Средства поступили в виде пожертвований.

Супруга Децла и его сын выступали против съемок фильма. По словам Децла-младшего, его отец не ладил с Романом Супером, а пожертвования было бы лучше направить не на фильм, а на поддержку семьи музыканта. Свою работу Супер согласовывал с  Александром Толмацким, который враждует с вдовой сына. 

35-летний Кирилл Толмацкий скончался в ночь на 3 февраля в результате острой сердечной недостаточности. Его похоронили на Пятницком кладбище в Москве. 

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Видео: внезапная смерть Децла 

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