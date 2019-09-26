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В Стамбуле началась паника после землетрясения (видео)

15:57
  • четверг
  • 26 сентября 2019

Город ощутил на себе последствия стихии

На западе Турции произошло землетрясение магнитудой 5,8. По данным  Европейского средиземноморского сейсмологического центра, толчки были зафиксированы в четверг днем – около 14 часов по московскому времени, передает РИА Новости.
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Эпицентр землетрясения располагался всего в 80 километрах от Стамбула, поэтому этот крупнейший город Турции ощутил на себе удар стихии. Многие здания начало трясти, испуганные горожане спешно покидали офисы, школы и магазины. Судя по видеозаписям, оставленным в соцсетях, в некоторых случаях даже наблюдалась паника.

По предварительным данным, никто из жителей Стамбула в результате землетрясения не пострадал. Информация о серьезных разрушениях в городе также пока не поступала.

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