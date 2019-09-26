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Собянин: в кварталах реновации будет создана качественная городская среда

15:30
  • четверг
  • 26 сентября 2019

Власти осмотрели дома-новостройки, заселяемые по программе реновации

Программа реновации набрала серьезные обороты - уже 15 тысяч москвичей либо переехали, либо оформляют документы для переезда в новые квартиры. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин. В четверг он побывал в районе Котловка, где пообщался с местными жителями, сообщает ТВЦ.Ru.

"Прошли многочисленные публичные слушания, в ходе которых жители высказывали свои пожелания о том, как должны выглядеть их кварталы после завершения программы. Все предложения будут изучены самым внимательным образом и максимально учтены", - сказал Собянин.

Мэр отметил, что цель властей – создать качественную городскую среду в новых кварталах, одинаково комфортную как для тех, кто переезжает в новые дома, так и для тех, кто живет рядом.

По словам Собянина, площадки, освобождающиеся после демонтажа пятиэтажных домов, будут использоваться не только под жилищное строительство, но и для создания новых зеленых территорий, строительства детских садов, поликлиник, ФОКов и других социально значимых объектов.

При этом район Котловка ждет масштабное обновление. По решению жителей в программу реновации было включено более 80 жилых домов. В них смогут переехать более 15 тысяч горожан.

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