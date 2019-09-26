"Клоун и хам": Зеленский разочаровал своим поведением в разговоре с Лавровым

Украинский президент выплескивает детские обиды

Владимир Зеленский занял резкую позицию из-за детской обиды на то, что Штаты не стали выслушивать его жалобы. Президент Украины по-хамски повел себя в разговоре с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым.

Украинский лидер сам рассказал о деталях своей беседой с главой российского МИДа. По его словам, они с Лавровым стояли в очереди, и российский министр якобы подошел к нему "познакомиться". Глава МИДа, по словам Зеленского, сказал ему, что Москва надеется на разрешение конфликта в Донбассе, и поздравил его с обменом задержанными. Как рассказал украинский президент, он в ответ предложил Лаврову "отдать Украине ее территории".

"Этот клоун еще и хамит. Если честно, визит Зеленского в ООН войдет в историю и клоунства, и международного хамства. Полагаю, что краткий разговор с Лавровым тому подтверждение", - заявил политолог Алексей Мухин в эфире НСН. По мнению эксперта, украинский лидер своим поведением заложил еще один кирпичик в стену непонимания, выстроенную между Россией и Украиной. А движет им сейчас детская обида на то, что Штаты его не поняли и не приняли, уверен Мухин.

Владимир Зеленский во время своего выступления на Генассамблее ООН в Нью-Йорке показал пулю, которой якобы убили воевавшего в Донбассе "великого оперного певца" Василия Слипака (члена запрещенной в России группировки "Правый сектор") и обвинил Россию в том, что она "ведет войну в центре Европы".