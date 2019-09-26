Рак четвертой степени: звезде КВН поставили страшный диагноз

Опухоль неоперабельна

Страшный диагноз пришлось выслушать участнице команды КВН "Сборная Снежногорска". У супруги капитана команды Сергея Жарикова, Евгении, обнаружили онкологическое заболевание.

Болезнь долгое время ничем себя не проявляла, так что диагноз поставили только, когда рак развился до четвертой степени. Медики установили, что опухоль неоперабельна. Жариковой предложили пройти курс лучевой терапии.

"Вот наконец стал известен точный диагноз. Саркома желудка четвертой степени. К сожалению, болезнь очень поздно дала о себе знать. Врачи говорят, что опухоль неоперабельная. С сегодняшнего дня Женя проходит курс лучевой терапии", - написал в соцсети Сергей Жариков. Он уточнил, что после сеансов супругу отпустят домой, где она будет проходить курс химиотерапии.

Сама Евгения поблагодарила многочисленных подписчиков за поддержку – в том числе и материальную. Точна сумма, необходимая на лечение, пока неизвестна, но поклонники уже начали сбор средств, пишет Life.