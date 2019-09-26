Рассекречено имя новой любовницы Брэда Питта

Впервые их увидели вместе в 2018 году

55-летний актер Брэд Питт, который после развода с Анджелиной Джоли безуспешно пытается найти новую спутницу жизни, начал встречаться с 50-летней целительницей и дизайнером ювелирных изделий Сэт Хари Халсой.

Об этом изданию Us Weekly рассказал анонимный источник. По его словам, Халса уверенно стоит на ногах, не витает в облаках и предъявляет Питту гораздо меньше требований, чем его предыдущие возлюбленные. "Она очень сильная и обладает выдающимся умом. Это и привлекает в ней Брэда", - сообщил информатор.

Слухи о романе голливудского красавца со знаменитой целительницей появились в сентябре 2018 года, когда Питт и Халса побывали на благотворительном вечере музыкальной группы Red Hot Chili Peppers в консерватории Лос-Анджелеса. Актер и знахарка сидели бок о бок и мило беседовали, чем привлекли внимание папарацци.

Осведомленный источник утверждает, что пока отношения Питта и Халсы не приобрели того серьезного оборота, какой сопутствует свадьбе, однако они наслаждаются общением и много времени проводят вместе.

Напомним, Брэд Питт был женат дважды. Первой его избранницей стала актриса Дженнифер Энистон, а второй - актриса Анджелина Джоли, с которой он завел шестеро детей.