Лавров пообещал "сюрприз" для США

Глава МИД анонсировал ответ на невыдачу виз делегатам из России

Москва готовит "сюрприз" Вашингтону в ответ на невыдачу американских виз части российской делегации для участия в Генассамблее ООН в Нью-Йорке. Об этом заявил в четверг глава МИД России Сергей Лавров.

"Не лишайте нас возможности сделать сюрприз", — отметил глава российского внешнеполитического ведомства, не уточнив деталей. "Мы здесь заявим свою позицию", – приводит слова Лаврова портал "Дни.ру".

Ранее скандал с визами Лавров затронул и в своем интервью газете "Коммерсант". Министр указал, что такое "хамство терпеть нельзя".

В МИД России действия американской стороны назвали очередным актом пренебрежения правами суверенных государств. В Кремле ситуацию охарактеризовали как тревожную и неприятную.