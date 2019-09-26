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Лавров пообещал "сюрприз" для США

16:26
  • четверг
  • 26 сентября 2019

Глава МИД анонсировал ответ на невыдачу виз делегатам из России

Москва готовит "сюрприз" Вашингтону в ответ на невыдачу американских виз части российской делегации для участия в Генассамблее ООН в Нью-Йорке. Об этом заявил в четверг глава МИД России Сергей Лавров.

"Не лишайте нас возможности сделать сюрприз", — отметил глава российского внешнеполитического ведомства, не уточнив деталей. "Мы здесь заявим свою позицию", – приводит слова Лаврова портал "Дни.ру".

Ранее скандал с визами Лавров затронул и в своем интервью газете "Коммерсант". Министр указал, что такое "хамство терпеть нельзя".

В МИД России действия американской стороны назвали очередным актом пренебрежения правами суверенных государств. В Кремле ситуацию охарактеризовали как тревожную и неприятную. 

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