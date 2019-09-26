"Могу удивить вас": Лукашенко рассказал о записи разговоров с Зеленским

У белорусского президента хорошие отношения со всеми лидерами

Александр Лукашенко никогда не записывал свои телефонные разговоры с лидерами других государств. Президент Белоруссии не видел необходимости фиксировать переговоры с российским коллегой Владимиром Путиным или украинским лидером Владимиром Зеленским.

"Могу удивить вас: я не записываю переговоры с Путиным или Зеленским. У нас нет этой практики. Когда мне дважды предлагали записывать…, я говорил: "Нет, это наши разговоры, не надо, чтобы они были где-то записаны", - приводит слова Лукашенко агентство БелТА. В то же время, президент Белоруссии не исключил, что в будущем все же прибегнет к такой практике.

Лукашенко в беседе с журналистами подчеркнул, что с президентом России Владимиром Путиным его связывают теплые и искренние отношения. Белорусский лидер признался, что может рассказать Путину буквально все – от личных вопросов до государственных проблем, и при этом даже не задумывается, как это расценит собеседник.

Неплохие отношения, по словам Лукашенко, были у него и с прежним украинским руководителем Петром Порошенко. Президент Белоруссии уверен, что и при общении с Зеленским у него не будет закрытых тем и недомолвок.