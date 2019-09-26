Спортивные секции привлекут в "Московское долголетие" больше мужчин

Сейчас их всего 15% от общего числа участников

Проект "Московское долголетие" привлечет больше мужчин за счет спорта. Об этом сообщил заместитель руководителя департамента труда и социальной защиты населения города Москвы Владимир Филиппов.

"У нас в проекте несколько сотен тысяч участников, но только 15% - это мужчины. Поэтому в этом году мы предлагаем всем москвичам, не только мужчинам, новые площадки. Мы надеемся, что доля мужчин увеличится и их станет хотя бы 20% наших участников", - рассказал он.

Филиппов добавил, что в рамках "Московского долголетия" во всех районах открыты 240 групп, которые предлагают спортивные игры, в том числе футбол, настольный теннис, баскетбол и городки. По его словам, в каждой спортивной зоне всегда дежурит медработник, перед началом занятий можно получить разрешение специалиста.

За 18 месяцев работы проекта, в нем приняли участие порядка 300 тысяч москвичей.