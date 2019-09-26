Синоптики научили россиян предсказывать погоду по приметам

Правда, работают всего две из них

Российские метеорологи решили проверить, насколько действенны народные приметы. Масштабное исследование показало, что доверять можно только двум из них, связанным с цветом заходящего солнца и поведением птиц.

Низко летящие ласточки и другие пернатые и в самом деле предсказывают дождь. И объясняется такое поведение птиц просто, рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"Объяснение простое - у мошкары намокают крылышки, когда влажность воздуха очень велика, а это перед дождем и бывает. Потому ласточки вынуждены снижаться, чтобы питаться", - пояснил эксперт.

Что же касается цвета солнца на закате, то это зависит от наличия или отсутствия фронтального раздела, который создает оптический эффект.

"Красное солнце во время захода означает, что день завтра будет погожий, а если оно белесое - дожди и непогода. Это действительно так", - подтвердил Вильфанд.

Метеоролог подчеркнул, что обе приметы годятся только для краткосрочного прогнозирования. В целом же синоптик советует больше доверять научно обоснованным метеорологическим прогнозам, чем народным поверьям, передает ТАСС.