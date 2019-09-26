Переводил Пушкина и выступал против войны в Ираке: каким запомнится Жак Ширак

За принципиальность и напористость его наградили прозвищем "бульдозер"

В четверг на 87-м году жизни умер экс-президент Франции Жак Ширак. Он возглавлял страну с 1995 по 2007 год. Свои соболезнования семье покойного выразил Владимир Путин. Ширака называют одним из самых влиятельных политиков XX века. Он слыл русофилом, переводил Пушкина, на протяжении долгого времени поддерживал дружественные отношения с лидерами России. Скептически относился к действиям США, выступал против войны в Ираке. Был автором тезиса о том, что "демократию нельзя экспортировать в броневике".

"Бульдозером" его назвали еще на старте политической карьеры. Стоило премьеру Жоржу Помпиду взять молодого активиста Жака Рене Ширака начальником штаба, как всем стало понятно: этот рослый и улыбчивый парижский буржуа будет сносить все препятствия, пока не сядет в президентское кресло.

Главой Пятой республики Ширака впервые избирают в 95-м, напоминает "ТВ Центр". До этого он 18 лет - мэр Парижа, параллельно глава нескольких министерств, дважды премьер-министр. Это Ширак сыграл центральную роль в заключении перемирия с оппозицией во время студенческих волнений в 68-м, добившись ухода протестующих с улиц. А 30 лет спустя вновь поднял знамя идеалов Де Голля, постаравшись сделать внешнюю политику Франции менее зависимой от США. Да, Ширак поддержал операцию НАТО в Югославии в 99-м. Но он же жестко критиковал военное вмешательство США в Ирак. Как и лидеры Германии и России.

"Вы верите в то, что у Саддама Хусейна есть оружие массового уничтожения? Биологическое, химическое? — Я не знаю, у меня нет улик, подтверждающих это. Я предупреждаю американских друзей: осторожно, подумайте серьезно перед тем как пойти на этот ненужный шаг — это может быть очень опасно, особенно для борьбы с международным терроризмом", - заявлял Ширак.

Позиция, которую не оценили в Сенате США. Настолько, что грозили персональными санкциями президенту Франции. И даже предлагали переименовать любимый американцами картофель фри, который в США называют "френч фрайз" - то есть французский.

Зато в Пятой республике эту позицию Ширака безоговорочно поддерживали. И сторонники, и политические оппоненты. "Несмотря на все разногласия, которые у нас были с Жаком Шираком, он был президентом, способным противостоять безумию войны в Ираке. Возрождая традиционный баланс французской дипломатии", - заявила Марин Ле Пен.

Этот баланс Ширак видел в укреплении отношений с Москвой. Часто повторяя: Россия и Европа должны идти рука об руку. Он любил русский язык и культуру. И даже пытался сам переводить на французский "Евгения Онегина". Ширак стал первым иностранцем, которому в России вручили государственную премию за достижения в области литературы.

Его внутреннюю политику во Франции до сих пор воспринимают неоднозначно. В 2002-м после серии провальных реформ французы голосуют за Ширака, как тогда писали, "с прищепкой на носу". Уровень общественного неприятия высок. А спустя два месяца после выборов на него даже совершают покушение.

Активист леворадикального движения стреляет в президента, когда тот едет к Триумфальной арке в день взятия Бастилии. Но даже это не заставило Ширака спрятаться за высокой оградой Елисейского дворца. Французская пресса называет его самым близким к нации главой Пятой республики.

Последние годы он не появлялся на публике. Подводило здоровье, сдавшее после скандального судебного процесса, в котором Ширака признали виновным в растратах и приговорили к двум годам лишения свободы условно.

Занимался благотворительными фондами. Музеем искусств Востока. Посвящал время семье. В кругу близких он и провел последние минуты жизни. Особняк на улице Турнон сейчас оцеплен полицией. Чтобы репортеры не нарушали покоя семьи Жака Ширака. Человека, полвека определявшего политику Франции и теперь навсегда вписанного в ее историю.

Екатерина Выскребенцева, Евгений Полойко, "ТВ Центр", Париж, Франция.