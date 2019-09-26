Священника из Оренбурга с 70 детьми обвинили в педофилии

Семь из его 70 приемных детей признаны потерпевшими

В Оренбурге суд арестовал до 12 ноября настоятеля Свято-Троицкой обители милосердия Николая Стремского, обвинённого в педофилии. Местная епархия после скандала отстранила его от служения. По версии следствия, священник в 2018 году неоднократно совершал насильственные действия над несовершеннолетними детьми, которых он опекал. Потерпевшими признаны семь человек. Им оказывается психологическая помощь. Арестованы также двое предполагаемых подельников Стремского - его дочь и зять.

Отец Николай, а в миру Николай Стремский, внимательно выслушал решения суда о мере пресечения. До 12 ноября он будет находиться в следственном изоляторе. Но, похоже, 55-летний священнослужитель плохо понимает всю тяжесть положения, в котором оказался.

— Вам понятно решение суда?

— Понятно. Вопрос один, а можно сейчас на 3 минуты заехать покупаться в душе дома, перед тем как ехать туда.

— Решение принято, в условиях следственного изолятора есть все необходимое.

Стремскому предъявлено обвинение по трем статьям Уголовного кодекса в изнасиловании, развратных действиях и неисполнении обязанностей по воспитанию детей.

"По данным следствия, в период с января по август 2018 года Стремский, находясь на территории поселка Саракташа Оренбургской области, неоднократно совершал в отношении шести опекаемых и удочеренных несовершеннолетних развратные действия, а также совершил изнасилование одной из них", - сообщила в Следственном комитете.

Николай Стремский с 1990 года возглавляет Свято-Троицкую обитель милосердия — крупнейший религиозный комплекс в Оренбургской области. А еще Отец Николай - глава самой многодетной российской семьи. На его воспитании находились 70 детей, большинство из них уже живут отдельно. Он стал героем нескольких документальных фильмов.

"Мы все созданы, чтобы быть милосердными, это наш долг. Став священником, насколько это возможно, и пользуя тем, что я священнослужитель, мы пытаемся заниматься тем, чем мы занимаемся", - говорит он в 2006 году.

Сейчас эти слова приобретают совершено иной смысл. Детали совершенных им преступлений пока не раскрываются. Известно лишь, что кроме самого отца Николая, арестованы его родная дочь с супругом. Их обвиняют в незаконном лишении детей свободы. По данным следствия, в августе 2018 года, применяя насилие, они заперли трех несовершеннолетних потерпевших в гаражном помещении, где удерживали на протяжении продолжительного времени.

В РПЦ призвали воздержаться от эмоций и вспомнить о презумпции невиновности.

"Реакция епархии была своевременной и единственно возможной в данной ситуации. На время расследования священник запрещен в служении, все дальнейшие решения будут приниматься после вынесения судебного решения", - сообщил глава Синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Владимир Легойда.

В защиту священника выступили жители села, где он жил.

— Эти девчонки написали, что их удерживали незаконно, на улицу не выпускали, это им не давали и то им нельзя. Хотя другие дети говорят что не было такого.

— Дом за домом он выкупал земли у жителей поселка Саракташ для того, чтобы воплотить в жизнь простую мечту - православный маленький городок, обитель. И это сегодня действительно жемчужина всего Оренбургского края.

У отца Николая действительно большие владения, несколько машин, в том числе иномарки. В сентябре 2015 года, находясь в состоянии алкогольного опьянения, за рулем "Мерседеса" он уходил от преследования сотрудников полиции. Задержали его уже дома. Правда, пришлось выносить нарушителя на руках. Правоохранители с трудом уговорили его сесть в патрульный автомобиль.

Тогда ему выписали штраф и отстранили от должности настоятеля, но вскоре священник вернулся к обязанностям. Теперь предъявленные обвинения куда серьезней.

Виктор Прокушев, "ТВ Центр".