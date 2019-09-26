Собянин рассказал о создании качественной городской среды в кварталах реновации

Мэр напомнил, что в рамках публичных слушаний жители высказали свои пожелания о том, как должны выглядеть их кварталы после реновации

В районах Москвы, где реализуется программа реновации жилья, будет создана качественная городская среда, одинаково комфортная для новоселов и тех, кто проживает по соседству. Об этом заявил в четверг Сергей Собянин, осмотрев новостройки в столичном районе Котловка. Новоселье там уже отпраздновали 114 семей, большинство из них при переезде воспользовались помощью городских властей.

Современные и яркие как детали детского конструктора. Эти два дома на пересечении улицы Дмитрия Ульянова и Севастопольского проспекта в столичном районе Котловка видны издалека. И радуют новых переселенцев по программе реновации, передает "ТВ Центр".

В новые дома жители Котловки переезжали с марта. Всего - 158 семей из двух соседних пятиэтажек. В сентябре новоселами стали и еще 80 семей с соседней улицы Ремезова. На тех площадках, где раньше были старые дома, планируется не просто глобальное благоустройство, а создание новой социальной инфраструктуры.

"Будут снесены пятиэтажки старые, чтобы можно было предусмотреть и строительство детского сада, и ФОКа. Так что мы, как и обещали - не только одно жилищное строительство, а там, где необходимо - детские сады, школы, спортивные объекты. И комплексное благоустройство района. Потому что важно, чтобы жители, которые не переселяются, в соседних домах живут, чтобы они тоже почувствовали, что район в целом улучшается", - отметил Собянин.

На встрече с новоселами мэр рассказал, что программа реновации набрала неплохие обороты. Уже 15 тысяч москвичей либо переехали, либо оформляют документы для переезда.

"Такая программа сложная. Знаете, как обсуждалась она, голосовалась. Тяжело начинать ее, потому что стартовые площадки подобрать очень сложно. Все это в жилой застройке происходит. Но вот сейчас уже подобрано где-то 350 домов в целом. Половина из них уже строится. Или будет строиться в ближайшее время. 5 миллионов квадратных метров подобрано для нового строительства", - сообщил Собянин.

В ближайшие годы район Котловка ждет масштабное обновление. Жители проголосовали включить в программу реновации 82 старых жилых дома. В новые переедут 15 тысяч человек.

Екатерина Гоголева, Владимир Черных, Александр Савин, "ТВ Центр".