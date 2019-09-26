Девочка из США с редким заболеванием прилетела на лечение в Краснодар

Наши специалисты уже имеют успешный опыт работы с подобными заболеваниями и сами пригласили семью

В Краснодар из Майами на лечение прилетела маленькая девочка с редким врождённым дефектом. На лице у Луны Феннер, словно маска, огромное тёмное пятно. На медицинском языке - это меланоцитарный невус - кожное новообразование, которое со временем может переродиться в злокачественное. Риск очень велик. Выход - серия операций с применением лазера, однако за такой сложный случай, как у Луны, ни на родине, ни в других странах врачи браться не хотели. Помощь пришла из России.

Похвастаться таким зарядом бодрости после многочасового трансатлантического перелета не могут даже взрослые путешественники со стажем. А эта полугодовалая девочка будто мечтала попасть из Флориды в Краснодар. И с любопытством разглядывает встречающих ее журналистов, передает "ТВ Центр".

Для Каролины - бразильянки по паспорту - это долгожданный ребенок. Девочка с космическим именем Луна стала знаменитой, как только родилась. Прославил ее весьма необычный дефект - обширное родимое пятно на все лицо. В интернете пользователи тут же придумали название болезни - "Маска Бэтмена". По-научному - мелоцитарный невус. Заболевание серьезное и с героем комиксов не имеет ничего общего. При неправильном лечении может даже перерасти в онкологию. Все это время семья обивала пороги американских клиник. Доктора разводили руками – мол, помочь ничем не могут - случай крайне редкий. Однако обещали попробовать - всего-то и нужно 80 операций и полмиллиона долларов. По сути, то, что предлагали американские хирурги, вежливый отказ. Семья продолжала надеяться на чудо.

Решение поехать в далекую Россию принимали на семейном совете. Дело в том, что врачи краснодарской клиники сами связались с Каролиной и предложили помочь. Скепсис тут же сменился огоньком надежды, как только женщина увидела работы хирургов. Шанс на выздоровление дочери все же есть - хоть и лететь за ним пришлось на другой конец Земли.

"Для нашей клиники этот случай не первый. Все, кто прошел лечение с подобными заболеваниями - успех стопроцентный. Дети и взрослые чувствуют себя прекрасно. Лечиться можно в России. И не только российским пациентам, а также и зарубежным. Мы можем сказать, что в России действительно есть врачи", - рассказал исполнительный директор краснодарской специализированной клиники лазерной фотодинатической терапии Андрей Алексуткин.

В ближайшие полтора года Луна с мамой будут жить в России. Маленькой пациентке еще предстоит познакомиться с лечащим врачом. Консультацию решили провести после того, как девочка акклиматизируется – благо, погода в родном Майами пока более-менее приближена к краснодарской. Первую операцию назначили на октябрь.

Александра Сергомасова, Виталий Марченко, "ТВ Центр".