Букингемский дворец объявил о помолвке внучки Елизаветы II с миллионером

Жених – бизнесмен, сын известного горнолыжника

Букингемский дворец официально объявил о помолвке внучки королевы Елизаветы II Беатрис с миллионером Эдоардо Мапелли Моцци. Этого сообщения ждали с начала года, когда стало известно о бурном романе 31-летней принцессы и 35-летнего бизнесмена.

Беатрис – старшая дочь среднего сына королевы Елизаветы II - принца Эндрю. У "Эдо" Мапелли Моцци - бизнес в сфере недвижимости. Эдоардо - пасынок покойного друга бывшего премьера Дэвида Кэмерона Кристофера Шейла, сын известного в прошлом горнолыжника, участника Олимпийских игр графа Алессандро Мапелли Моцци.

"Герцог и герцогиня Йоркские рады объявить о помолвке принцессы Беатрис и господина Эдоардо Мапелли Моцци. Ее Королевское Высочество и господин Мапелли Моцци обручились во время поездки в Италию в этом месяце. Эдо создал дизайн кольца вместе с британским ювелиром Шоном Лином", - приводит заявление герцога Йоркского "Газета.ру". Сообщается, что свадьба состоится в 2020 году.