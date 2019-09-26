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Букингемский дворец объявил о помолвке внучки Елизаветы II с миллионером

17:12
  • четверг
  • 26 сентября 2019

Жених – бизнесмен, сын известного горнолыжника

Букингемский дворец официально объявил о помолвке внучки королевы Елизаветы II Беатрис с миллионером Эдоардо Мапелли Моцци. Этого сообщения ждали с начала года, когда стало известно о бурном романе 31-летней принцессы и 35-летнего бизнесмена.
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Беатрис – старшая дочь среднего сына королевы Елизаветы II - принца Эндрю. У "Эдо" Мапелли Моцци - бизнес в сфере недвижимости. Эдоардо - пасынок покойного друга бывшего премьера Дэвида Кэмерона Кристофера Шейла, сын известного в прошлом горнолыжника, участника Олимпийских игр графа Алессандро Мапелли Моцци.

"Герцог и герцогиня Йоркские рады объявить о помолвке принцессы Беатрис и господина Эдоардо Мапелли Моцци. Ее Королевское Высочество и господин Мапелли Моцци обручились во время поездки в Италию в этом месяце. Эдо создал дизайн кольца вместе с британским ювелиром Шоном Лином", - приводит заявление герцога Йоркского "Газета.ру". Сообщается, что свадьба состоится в 2020 году.

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