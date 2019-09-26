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Тренировки по гражданской обороне пройдут в Москве

17:07
  • четверг
  • 26 сентября 2019

В Москве 1 и 2 октября пройдет штабная тренировка по гражданской обороне. Участники учений отработают вопросы организации управления и проверят готовность органов системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций к практическим действиям.

Во всех административных округах столицы пройдут показные практические занятия, в частности будут развернуты пункты выдачи воды, средства индивидуальной защиты и сборные эвакуационные пункты.

В зданиях префектур и управ районов Москвы будут работать учебно-консультационные пункты по гражданской обороне. В них можно получить информацию о ближайших защитных сооружениях и научиться пользоваться индивидуальными средствами защиты.

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Всероссийская штабная тренировка по гражданской обороне
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