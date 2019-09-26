Тренировки по гражданской обороне пройдут в Москве

В Москве 1 и 2 октября пройдет штабная тренировка по гражданской обороне. Участники учений отработают вопросы организации управления и проверят готовность органов системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций к практическим действиям.

Во всех административных округах столицы пройдут показные практические занятия, в частности будут развернуты пункты выдачи воды, средства индивидуальной защиты и сборные эвакуационные пункты.

В зданиях префектур и управ районов Москвы будут работать учебно-консультационные пункты по гражданской обороне. В них можно получить информацию о ближайших защитных сооружениях и научиться пользоваться индивидуальными средствами защиты.