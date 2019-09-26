"Нет такой силы": Лукашенко объяснил украинцам, почему Крым - российский

Белорусский лидер считает вопрос закрытым

Александр Лукашенко считает вопрос Крыма закрытым – в этом белорусский президент полностью солидарен с российским лидером Владимиром Путиным. Глава белорусского государства не может представить обстоятельств, при которых полуостров вошел бы в состав Украины.

"Я верю, что, как говорит президент (Путин – Прим. ред), этот вопрос закрыт сегодня и навсегда. Это говорит и аккуратный спокойный Лавров, и все руководство. Консенсус в российском обществе - нет такого вопроса, где бы россияне так поддерживали власть, как по Крыму", - ответил Лукашенко на вопрос украинской журналистки, вернет ли Россия полуостров Украине.

Белорусский лидер уверен: даже если в России придут к власти люди, которые осуждают присоединение Крыма, они не вернут его Незалежной.

"Поверьте, я знаю, о чем говорю. Не представляю, какие должны быть обстоятельства, чтобы Россия отказалась от Крыма сама", - добавил Александр Лукашенко. Президент Белоруссии убежден: в мире нет такой силы, которая могла бы отдать полуостров Украине против желания России, передает агентство БелТА.