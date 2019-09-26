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Впервые в "Московском долголетии" появятся секции зимних видов спорта

18:19
  • четверг
  • 26 сентября 2019

Участники программы смогут заняться лыжами и конькобежным спортом

Власти Москвы в этом году потратят два миллиарда рублей на реализацию программы "Московское долголетие". Еженедельно к ней присоединяется две тысячи москвичей старше 55 лет.
Спортивные секции привлекут в "Московское долголетие" больше мужчин

Скоро в столичных парках для ветеранов откроются бесплатные секции по занятию лыжным и конькобежным спортом. Во всех районах города образованы группы, которые предлагают занятия спортивными играми - это футбол, настольный теннис, баскетбол, городки и другие.

К программе "Московское долголетие" подключились и многие столичные вузы. Открыты бесплатные курсы по изучению иностранных языков, основ психологии, садоводства, ландшафтного дизайна, правовой и финансовой грамотности. Подготовлены программы, посвященные кулинарии, видеомонтажу и другим видам деятельности, которые могут пригодиться в жизни и помочь старшему поколению раскрыть свои возможности.

"Самый сложный шаг — это первый шаг, когда мы не привыкли, не знаем, а как так, прийти на кружки, а я никогда не рисовал, я никогда не танцевала, что ж я буду в свои 60, 70 или 80 лет начинать. Поверьте, те несколько сот тысяч москвичей, которые на этот вопрос себе ответили "а почему бы и нет, давай схожу хотя бы за компанию", сейчас ходят несколько раз в неделю, и 35% участников "Московского долголетия" отмечают, что у них улучшилось состояние здоровья", - говорит заместитель руководителя Департамента труда и социальной защиты населения Москвы Владимир Филиппов.

Проект "Московское долголетие" был создан по инициативе мэра Москвы в 2018 году. Его цель - помочь старшему поколению москвичей поддерживать активный и здоровый образ жизни, создать максимум возможностей для самореализации, укрепить здоровье, получить новые знания. В рамках проекта предлагаются бесплатные занятия в домах культуры, парках, физкультурно-оздоровительных комплексах и других организациях. Участником программы может стать любой житель города в возрасте 60+ для мужчин и 55+ для женщин.

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