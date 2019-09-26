Опубликовано письмо обвинившего Трампа в "давлении" разведчика

Информатор заверяет, что разговор с Зеленским обеспокоил Белый дом

Дональда Трампа обвинили в попытке склонить иностранное государство повлиять на выборы в США 2020 года. И таким влиятельным игроком должна была стать, по мнению информатора Комитета по разведке палаты представителей, Украина.

"Это вмешательство включает в себя, среди прочего, оказание давления на иностранное государство для расследования против одного из главных политических противников президента. Личный адвокат президента, Рудольф Джулиани, является центральной фигурой в этих усилиях. По-видимому, генпрокурор Барр также задействован в этом", — говорится в тексте жалобы разведчика.

Главный политический противник Дональда Трмпа – это Джо Байден. Он в свое время курировал отношения с Украиной, и тогда его сына Хантера ввели в правление крупнейшей украинской частной газовой компании Burisma Holdings. Американская фирма Хантера Rosemont Seneca Partners LLC, как стало известно, ежемесячно получала от Burisma 166 тысяч долларов. И продолжалось это с весны 2014-го по осень 2015-го.

Эту историю пытался расследовать в 2016 году генпрокурор Украины Виктор Шокин. Однако его быстро уволили – к чему приложил руку Байден-старший. Бывший вице-президент США позже публично заявил, что добился увольнения "этого сукина сына".