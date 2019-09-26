США ввели новые санкции против российских компаний

Вашингтон заявляет, что ликвидировал "схему обхода" ограничений

Вашингтон объявил о новых антироссийских санкциях. В черный список попала одна компания, пять судов и трое физических лиц. Все они провинились перед американской администрацией в том, что поставляли топливо Вооруженным силам России в Сирии.

По данным пресс-службы Министерства финансов США, под санкции попали фирма Maritime Assistance. В Вашингтоне утверждают, что это "подставная компания" фирмы "Совфрахта". В списке также сотрудники компании - Иван Окороков, Карен Степанян и Илья Логинов, и суда "Язь", "Сиг, "Судак", "Пассат" и ОТ-2077.

Американские санкции в отношении "Совфрахта" были введены в 2016 году. Нынешние ограничения, по замыслу американских властей, должны ликвидировать "схему обхода", которой компании пользовались для доставки авиационного топлива российским ВКС в Сирии, сообщает ТАСС.