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Шок и трепет: российские спецслужбы привели в ужас власти Латвии

19:16
  • четверг
  • 26 сентября 2019

В Риге уверены, что под угрозой весь блок НАТО

Российские спецслужбы – главная угроза спокойной жизни граждан Латвии. В этом убеждены авторы принятой латвийским Сеймом концепции национальной безопасности балтийской республики.
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В документе утверждается, что российская разведка "целенаправленно и систематически" пытается получить данные о важнейших аспектах внутренней и внешней политики, безопасности, экономики и энергетической сферы страны. Более того, агенты следят "за развитием социальных процессов и общественных настроений".

Авторы концепции предупреждают, что угроза нависла не только над Латвией, но над всеми странами Североатлантического альянса. "Усиленное внимание российских спецслужб привлекает оборонный потенциал Латвии, стратегия НАТО в регионе, расширенное присутствие альянса, безопасность внешних границ и ситуация в приграничной зоне", — сказано в документе.

По мнению латвийских экспертов, агрессивная Москва создает сеть агентов влияния. С их помощью Россия намерена влиять на процесс принятия решений и общественное мнение – чтобы привести их к "желательному для Кремля виду", сообщает "Газета.ру".

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