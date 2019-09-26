Курение на балконе дорого обойдется россиянам

Ответственность предусмотрена статьей Административного кодекса

Запрет на использование открытого огня на балконах квартир и гостиниц касается не только шашлыков и свечей, но и курения, подтвердили в МЧС. Эксперты тревожного ведомства уточнили, что ответственность за нарушение предусмотрена статьей Кодекса об административных нарушениях - "Нарушение требований пожарной безопасности". Она подразумевает как предупреждения, так и штрафы. Физическим лицам это обойдется в 3 тысячи рублей. А в случае возникновения пожара – в 5 тысяч.

Ранее стало известно, что правительство одобрило некоторые требования, направленные на обеспечение пожарной безопасности. Закон теперь запрещает использование открытого огня на балконах и лоджиях квартир, в жилых комнатах общежитий и номерах гостиниц. Россиянам нельзя жарить там шашлыки, зажигать свечи и курить, напоминает ТАСС.