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Курение на балконе дорого обойдется россиянам

19:53
  • четверг
  • 26 сентября 2019

Ответственность предусмотрена статьей Административного кодекса

Запрет на использование открытого огня на балконах квартир и гостиниц касается не только шашлыков и свечей, но и курения, подтвердили в МЧС. Эксперты тревожного ведомства уточнили, что ответственность за нарушение предусмотрена статьей Кодекса об административных нарушениях  - "Нарушение требований пожарной безопасности". Она подразумевает как предупреждения, так и штрафы. Физическим лицам это обойдется в 3 тысячи рублей. А в случае возникновения пожара – в 5 тысяч.
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Ранее стало известно, что правительство одобрило некоторые требования, направленные на обеспечение пожарной безопасности. Закон теперь запрещает использование открытого огня на балконах и лоджиях квартир, в жилых комнатах общежитий и номерах гостиниц. Россиянам нельзя жарить там шашлыки, зажигать свечи и курить, напоминает ТАСС.

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