Появились подробности избиения таксистом известного актера

Инцидент произошел на Ботанической улице

В столице минувшей ночью произошел конфликт между 33-летним актером Степаном Девониным и водителем такси.

По данным полиции, в четверг поступило сообщение от гражданина 1986 года рождения, что его ударил таксист и скрылся. Стражи порядка установили личность водителя, оба участника конфликта были опрошены.

Подробности конфликта приводит сайт "Комсомольской правды" (KP.Ru). "Степан Девонин рассказал, что таксист довез его до Ботанической улицы и уже там, оставаясь в салоне, ударил по лицу. Актер получил рану верхней губы", - сообщает издание.

По словам самого водителя, Девонин во время поездки оскорблял его и выходил из автомобиля. Таксист утверждает, что ударил актера случайно, пытаясь отмахнуться от его удара. В случившемся сейчас разбираются следователи.

Степан Девонин известен по фильму "Шапито-шоу". Кроме того, он снимался в сериалах "Красные браслеты" и "Гражданский брак".