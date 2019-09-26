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Физические тренировки утомляют мозг

20:12
  • четверг
  • 26 сентября 2019

Голова контролирует исполнение упражнений

Физические тренировки заставляют работать не только мышцы, но и мозг человека. Это выяснили британские ученые в сотрудничестве с французскими коллегами. Выяснилось, что часть мозга, ответственная за принятие решений, активна во время процесса – она контролирует нагрузки, чтобы спортсмен не перетрудился и не травмировал себя.
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Исследователи набрали 2 группы из 37 испытуемых – спортсменов, которые занимаются троеборьем.  Этот вид спорта включает в себя бег, плавание и езду на велосипеде. Половина атлетов тренировалась по усиленной программе, а остальные - в обычном режиме.

С помощью магнито-резонансной томографии ученые установили, какие области мозга спортсменов были задействованы во время занятий. У участников первой группы, которые чувствовали себя очень уставшими, активировалась область, которая обычно отвечает за контроль и принятие решений.

Исследователи пришли к выводу, что во время тренировок устают не только мышцы, но и мозг. Ему приходится контролировать все процессы, пишет журнал Current Biology.

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