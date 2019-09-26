Почему Киев запретил вещание телеканала "112 Украина"

На Украине продолжают закручивать гайки в отношении оппозиционных СМИ

В четверг без эфирного вещания остался телеканал "112 Украина". Национальный совет по вопросам телевидения лишил лицензий 5 из 6 вещателей компании. Они якобы в течение нескольких лет нарушали программную концепцию, передает "ТВ Центр".

Структуры, которые входят в медиахолдинг, были подвергнуты массовым внеплановым проверкам. В материалах журналистов пытались найти признаки террористической деятельности. Претензии в том числе были связаны с новой документальной лентой американского режиссёра Оливера Стоуна "В борьбе за Украину".

Фильм, посвящённый событиям в Донбассе, был только анонсирован, показать его не успели. Решение Нацсовета коллектив телеканала назвал грубейшей и незаконной атакой на свободу слова. И заявил, что будет отстаивать свои права в суде и на международных площадках. Пока же "112 Украина" продолжит вещание в интернете и кабельных сетях.

Команда главы государства отреагировала неоднозначно. В офисе Владимира Заленского заявили, что следят за ситуацией, но при этом отметили необходимость соблюдать законодательство и условия лицензии всеми вещателями.