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"Когда-нибудь": Зеленскому указали сроки вступления Украины в НАТО

20:40
  • четверг
  • 26 сентября 2019

Киеву посоветовали продолжать реформы

Киев закрепил стратегический курс на вступление в НАТО в конституции Украины. Однако это не повлияло на позицию руководства блока по срокам приема страны. Незалежная станет членом Североатлантического альянса – когда-нибудь, пообещал его генеральный секретарь Йенс Столтенберг.
Украина поставила крест на членстве в НАТО

"Я присутствовал на саммите НАТО в Бухаресте в 2008 году, когда мы приняли решение о том, что Украина и Грузия станут членами НАТО. Мы не сказали, когда это произойдет, так как любая страна, желающая вступить в НАТО, обязана выполнить определенные условия и таким образом соответствовать конкретным стандартам", - напомнил Столтенберг, выступая в Колумбийском университете в Нью-Йорке.

Владимир Зеленский действительно затронул эту тему на днях, во время беседы на полях 74-й сессии Генассамблеи ООН, подтвердил Столтенберг. Генсек НАТО отметил, что посоветовал президенту Украины сосредоточиться на реформах украинских институтов обороны и безопасности и на борьбе с коррупцией, сообщает ТАСС.

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