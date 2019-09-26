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Трамп потребовал выдачи подслушавшего разговор с Зеленским шпиона

20:57
  • четверг
  • 26 сентября 2019

Президент США напомнил, как раньше поступали с предателями

Президент США обсудил ситуацию со "сливами" его телефонных переговоров с сотрудниками американской миссии в ООН. Дональд Трамп потребовал назвать ему имя сотрудника, который подслушал и предал гласности переговоры американского лидера с президентом Украины Владимиром Зеленским.
Опубликовано письмо обвинившего Трампа в "давлении" разведчика

Трам считает, что действия этого человека ничем не отличаются от шпионажа. Президент США напомнил, что в старые добрые времена со шпионами не церемонились, их ждало жестокое наказание, передает агентство Reuters.

Напомним, демократы в палате представителей объявили о начале процедуры импичмента президента. Они утверждают на основе письма своего информатора, что Трамп оказывал давление на Зеленского, убеждая украинского лидера начать расследование деятельности в Незалежной его политического противника – бывшего вице-президента США Джо Байдена.

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