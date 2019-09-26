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Суд передумал отбирать КВН у Маслякова

21:52
  • четверг
  • 26 сентября 2019

Иск "Группы 7" отклонен

КВН остается Александру Маслякову. Суд по интеллектуальным правам отклонил претензии ООО "Группа 7" к Роспатенту: они касались регистрации товарного знака "КВН Клуб веселых и находчивых". Решением судей владельцем знака осталась компания "АМИК".
КВН ушел к новому хозяину

"Группе 7" принадлежат авторские права на сценарии первых игр КВН и на изданную в 1965 году книгу под названием "КВН. Клуб веселых и находчивых". Авторами как сценариев, так и книги были Михаил Яковлев, Альберт Аксельрод и Сергей Муратов. После смерти последнего из соавторов – Муратова - права на произведения перешли к его вдове. Она, в свою очередь, передала их "Группе 7".

Истец заявляет, что аббревиатура КВН стала известна благодаря телепередачам, котиорые вышли задолго до появления компании Маслякова "АМИК". И бренд этот Александр Васильевич зарегистрировал в Роспатенте без согласия авторов книги и первых сценариев.

В свою очередь, ответчик – Роспатент – возражал, что бренд стал известен вовсе не благодаря книге и сценариям, а создаваемым Масляковым телепередачам. Именно с его деятельностью связана столь широкая популярность игры, сообщает РИА Новости.

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