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Максиму Аверину грозит арест за дебош в самолете

22:21
  • четверг
  • 26 сентября 2019

Статья – "Мелкое хулиганство"

Штраф или арест на 15 суток – такое наказание грозит заслуженному артисту России Максиму Аверину. Звезду сериала "Глухарь" задержали, когда он сошел с самолета, прилетевшего из Барнаула в Москву.
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"Во время полета в самолете компании "Аэрофлот", который выполнял рейс из Барнаула в Москву, звезда "Глухаря" устроил словесную перепалку с членами экипажа, в том числе оскорблял их непечатными словами. После посадки в аэропорту Шереметьево артиста задержали сотрудники транспортной полиции", - рассказал агентству ТАСС источник в правоохранительных органах.

Источник добавил, что сотрудники полиции составили протокол по статье 20.1 – "Мелкое хулиганство". Наказание – штраф или административный арест на 15 суток.

Директор Максима Аверина позже заявил, что не располагает такой информацией. По его данным, актер работает у себя дома.

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