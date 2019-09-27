Россия будет кормить Украину? Названа сверхидея Зеленского на посту президента

Эксперт порассуждал на тему того, какое будущее приготовили для России на Украине и в Европе

В эфире программы "События. 25-й час" обсудили скандал вокруг телефонного разговора Дональда Трампа и Владимира Зеленского. На вопросы ведущего Алексея Фролова ответил Михаил Делягин, научный руководитель Института проблем глобализации.

"Зеленский уже не может балансировать между демократами и республиканцами, он теперь только под Трампом. При этом Трамп ему объяснил: "Ты мне нужен на один раз, ты должен сдать мне компромат на Байдена (бывший вице-президент США Джо Байден - оппонент Трампа в предвыборной борьбе - прим. ред.) и потом иди к европейцам, проси денег и иди с Путиным договариваться". И все это публично выложено", - заявил Делягин.

Речь в ходе программы зашла и об отношениях Украины и России. "При Порошенко задача была создать русофобский политический класс. Его создали огнем и мечом. А теперь задача, чтобы Россия платила за существование этого класса", - сказал эксперт.

"Клянчить будут у Европы, а кормить Украину будет Россия?" - спросил Фролов.

"Да, это идея Запада, идея Зеленского", - ответил Делягин.

Полный комментарий эксперта смотрите в видео:

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