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Минобороны показало первый запуск сверхзвуковой ракеты "Оникс"

07:58
  • пятница
  • 27 сентября 2019

Она успешно поразила судно-мишень в Чукотском море

Российские военные провели  первый пуск свехзвуковой противокорабельной  крылатой ракеты "Оникс" на Чукотке. Как сообщили в Минобороны,  испытания прошли успешно.

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Боевой расчет Тихоокеанского флота  задействовал береговой комплекс " Бастион". Техника и личный состав были доставлены к месту проведения учений на большом десантном корабле.  Полет ракеты прошел в штатном режиме. Она поразила судно-мишень, которое находилось  более чем в 200 километрах в акватории Чукотского моря.

Как сообщает "ТВ Центр", безопасность учений обеспечивали десяти боевых кораблей и морская авиация.

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