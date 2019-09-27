Минобороны показало первый запуск сверхзвуковой ракеты "Оникс"

Она успешно поразила судно-мишень в Чукотском море

Российские военные провели первый пуск свехзвуковой противокорабельной крылатой ракеты "Оникс" на Чукотке. Как сообщили в Минобороны, испытания прошли успешно.

Боевой расчет Тихоокеанского флота задействовал береговой комплекс " Бастион". Техника и личный состав были доставлены к месту проведения учений на большом десантном корабле. Полет ракеты прошел в штатном режиме. Она поразила судно-мишень, которое находилось более чем в 200 километрах в акватории Чукотского моря.

Как сообщает "ТВ Центр", безопасность учений обеспечивали десяти боевых кораблей и морская авиация.

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