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США обвинили Россию в сокрытии данных о химатаке в Сирии

08:30
  • пятница
  • 27 сентября 2019

В Москве считают, что новые голословные обвинения Вашингтона подрывают мирный процесс в регионе

В российском МИД выразили сожаление в связи с тем, что Вашингтон вновь бездоказательно обвинил Дамаск в применении химоружия. Майк Помпео признает, что данных о погибших 19 мая в Латакии нет, как нет и результатов официального расследования ООН, однако это не помешало ему безапелляционно заявить, что правительственные войска использовали хлор, передает "ТВ Центр".

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По мнению спецпредставителя госсекретаря США по Сирии Джеймса Джеффри, российские военные советники не могли не знать о майской "химатаке" сирийских войск, так как являются "профессионалами высочайшего класса".

В МИД России уверены, что подобная позиция США подрывает усилия по мирному урегулированию в Сирии. Те же цели преследуют и новые санкции, введенные против поставщиков топлива для наших военных. И это при том, что ВКС успешно помогают сирийской армии в борьбе с террористами. А значит, подчеркнули в МИД, организаторы  санкций  открыто встали на сторону боевиков. Тем временем, работу нашей авиации в Сирии показали иностранным журналистам.

Российский истребитель Су-35 поколения 4++. По признанию экспертов, лучший в мире. Подготовка самолета к учебно-тренировочному вылету закончилась, и иностранным журналистам дали возможность пообщаться с пилотом.

"Во время проведения учений у меня была возможность неоднократно убедиться в его высоких боевых качествах. Я в нём уверен на все сто процентов. Он способен выполнить любую боевую задачу вне зависимости от времени суток и погодных условий", - сказал летчик-истребитель Иван.

Учебно-тренировочный вылет - буквально через считанные минуты. Зрелище, которое захватывает дух, когда многотонная машина легко отрывается от земли и практически вертикально уходит в небо.

На авиабазу Хмеймим иностранных журналистов приглашают регулярно. Кто-то был здесь уже не раз, а кто-то оказался впервые. Но все отмечают: тут все организовано на самом высоком уровне: от службы до бытовых мелочей. Которые, конечно же, не такие уж и мелочи.

Подробности смотрите в репортаже Алексея Платонова (см. видео).

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