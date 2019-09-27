США обвинили Россию в сокрытии данных о химатаке в Сирии

В Москве считают, что новые голословные обвинения Вашингтона подрывают мирный процесс в регионе

В российском МИД выразили сожаление в связи с тем, что Вашингтон вновь бездоказательно обвинил Дамаск в применении химоружия. Майк Помпео признает, что данных о погибших 19 мая в Латакии нет, как нет и результатов официального расследования ООН, однако это не помешало ему безапелляционно заявить, что правительственные войска использовали хлор, передает "ТВ Центр".

По мнению спецпредставителя госсекретаря США по Сирии Джеймса Джеффри, российские военные советники не могли не знать о майской "химатаке" сирийских войск, так как являются "профессионалами высочайшего класса".

В МИД России уверены, что подобная позиция США подрывает усилия по мирному урегулированию в Сирии. Те же цели преследуют и новые санкции, введенные против поставщиков топлива для наших военных. И это при том, что ВКС успешно помогают сирийской армии в борьбе с террористами. А значит, подчеркнули в МИД, организаторы санкций открыто встали на сторону боевиков. Тем временем, работу нашей авиации в Сирии показали иностранным журналистам.

Российский истребитель Су-35 поколения 4++. По признанию экспертов, лучший в мире. Подготовка самолета к учебно-тренировочному вылету закончилась, и иностранным журналистам дали возможность пообщаться с пилотом.

"Во время проведения учений у меня была возможность неоднократно убедиться в его высоких боевых качествах. Я в нём уверен на все сто процентов. Он способен выполнить любую боевую задачу вне зависимости от времени суток и погодных условий", - сказал летчик-истребитель Иван.

Учебно-тренировочный вылет - буквально через считанные минуты. Зрелище, которое захватывает дух, когда многотонная машина легко отрывается от земли и практически вертикально уходит в небо.

На авиабазу Хмеймим иностранных журналистов приглашают регулярно. Кто-то был здесь уже не раз, а кто-то оказался впервые. Но все отмечают: тут все организовано на самом высоком уровне: от службы до бытовых мелочей. Которые, конечно же, не такие уж и мелочи.

Подробности смотрите в репортаже Алексея Платонова (см. видео).