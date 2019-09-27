ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Россиян предупредили о мошенничестве со звонками из псевдо-банков

08:22
  • пятница
  • 27 сентября 2019

Злоумышленники развернули бурную деятельность

За лето в России увеличилось число случаев, при которых мошенники звонят банковским клиентам под видом работников финансовой организации и обманом завладевают их деньгами. 
Мошенники стали имитировать голоса друзей для обмана банковских клиентов

Центробанк сообщил операторам связи о более чем 2,5 тысячи номеров, которые использовали мошенники. Операторы заблокировали 218 номеров, на 59 установили ограничение на финансовые сервисы, а в 198 случаях удалось выявить подмену банковских номеров. При этом свыше двух тысяч случаев мошенничества остались без реакции со стороны операторов из-за "отсутствия правовых оснований". 

"Важно понимать, что статистика не показывает, сколько именно жалоб от клиентов-физлиц поступило, речь идет лишь о количестве телефонных номеров, - сказал "Коммерсанту" первый замглавы департамента информационной безопасности ЦБ Артем Сычев. - Например, цифра 198 - это фактически количество номеров кредитных организаций, которые во время звонков подменили мошенники". 

Между тем представители сотовых операторов утверждают, что Центробанк знает лишь о "капле в море" мошенничеств. В "Ростелекоме" выразили надежду на создание в России механизма выявления и блокировки вызовов с подмененными номерами. "Проблема в том, что в схемах мошенничества в большинстве случаев происходит подмена номера вызывающего абонента, конечно, без ведома самого абонента", - посетовали в компании. 

Как пишут "Известия", некоторые мошеннические колл-центры, которые обманывают россиян под видом банковских служащих, расположились на Украине. Преступники работают там из-за низких расходов на содержание команды операторов и удаленности от российских правоохранительных органов. 

Подписывайтесь на наш канал в "Яндекс.Дзен"

Читайте также:
Главное сегодня
Девушка разговаривает по телефону
Девушка разговаривает по телефону
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2019 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.