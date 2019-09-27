Россиян предупредили о мошенничестве со звонками из псевдо-банков

Злоумышленники развернули бурную деятельность

За лето в России увеличилось число случаев, при которых мошенники звонят банковским клиентам под видом работников финансовой организации и обманом завладевают их деньгами.

Центробанк сообщил операторам связи о более чем 2,5 тысячи номеров, которые использовали мошенники. Операторы заблокировали 218 номеров, на 59 установили ограничение на финансовые сервисы, а в 198 случаях удалось выявить подмену банковских номеров. При этом свыше двух тысяч случаев мошенничества остались без реакции со стороны операторов из-за "отсутствия правовых оснований".

"Важно понимать, что статистика не показывает, сколько именно жалоб от клиентов-физлиц поступило, речь идет лишь о количестве телефонных номеров, - сказал "Коммерсанту" первый замглавы департамента информационной безопасности ЦБ Артем Сычев. - Например, цифра 198 - это фактически количество номеров кредитных организаций, которые во время звонков подменили мошенники".

Между тем представители сотовых операторов утверждают, что Центробанк знает лишь о "капле в море" мошенничеств. В "Ростелекоме" выразили надежду на создание в России механизма выявления и блокировки вызовов с подмененными номерами. "Проблема в том, что в схемах мошенничества в большинстве случаев происходит подмена номера вызывающего абонента, конечно, без ведома самого абонента", - посетовали в компании.

Как пишут "Известия", некоторые мошеннические колл-центры, которые обманывают россиян под видом банковских служащих, расположились на Украине. Преступники работают там из-за низких расходов на содержание команды операторов и удаленности от российских правоохранительных органов.