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"Я сделал все, чтобы спасти Настю": бывший муж раскрыл тайну Заворотнюк

08:29
  • пятница
  • 27 сентября 2019

Мужчина охотно рассказал, как актриса попала в передрягу

Пока Анастасия Заворотнюк борется с раком в одной из столичных клиник, а ее семья умоляет прессу не нагнетать обстановку, бывший муж актрисы Дмитрий Стрюков дал интервью. В беседе с журналистами он вспомнил о давних проблемах звезды "Моей прекрасной няни".
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Так, по словам Стрюкова, у Заворотнюк во время проживания в США возник конфликт с законом. Правоохранители арестовали Анастасию за подделку документов. Дело в том, что в Америке актриса подрабатывала риэлтором, и одна из ее сделок с недвижимостью показалась полиции подозрительной.

Как рассказал бывший муж артистки, он сразу же пришел на помощь Анастасии. Ее выпусти из-под ареста, но россиянке пришлось покинуть Штаты, пишет StarHit.

"Ее арестовали за подделку документов. Я сделал все, чтобы спасти Настю. При помощи своих адвокатов вытащил ее, но ей указали на дверь, то есть выгнали из страны", - заявил Дмитрий, пояснив, что деньги на сделки с недвижимостью жене давал он.

Отметим, что сама Заворотнюк о давних проблемах с законом публично не рассказывала, предпочитая держать в тайне свою жизнь.

Напомним, в начале сентября СМИ сообщили, что Анастасия Заворотнюк госпитализирована в одну из клиник Москвы. У актрисы якобы последняя стадия рака мозга. Однако эта информация официально не подтверждена.

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