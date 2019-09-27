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Задержанный Ираном британский танкер освободили спустя три месяца

09:18
  • пятница
  • 27 сентября 2019

Stena Impero покинул порт Бендер-Аббас

Танкер Stena Impero, задержанный Ираном в Ормузском проливе, покинул порт, в котором он оставался с июля. Об этом сообщает агентство Reuters. По данным трекинг-сервиса Refinitiv, судно сменило пункт назначения и следует не в Саудовскую Аравию, а в ОАЭ.

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Танкер под британским флагом был задержан, как ранее заявляла иранская сторона, за нарушение правил. Корабль выключил системы распознавания и не реагировал на предупреждения Корпуса  стражей исламской революции.

На борту в тот момент находились 23 члена экипажа, в том числе трое россиян, отмечает "ТВ Центр". Недавно семерым, а также одному из наших моряков, разрешили покинуть судно. Остальным необходимо быть на борту, чтобы обеспечивать работу судна в случае выхода в море.

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