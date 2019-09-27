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Выяснилась неожиданная опасность чайных пакетиков

08:50
  • пятница
  • 27 сентября 2019

Ученые провели эксперимент на беспозвоночных существах

Канадские ученые выдвинули предположение об опасности чайных пакетиков. При заваривании одного пакетика в напиток попадает около 11,6 миллиарда пластиковых микрочастиц и три миллиарда полимерных наночастиц, которые в природной среде не разлагаются десятки и даже сотни лет. 
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"Это на несколько порядков больше, чем удавалось обнаружить в других видах пищи и напитков, в том числе в пластиковых бутылках с водой", - сказали ученые по поводу числа пластиковых и полимерных частиц, которые попадают в чай. 

Многие производители чая используют не бумажные, а пластиковые пакетики из микроскопических нейлоновых нитей. Лаура Эрнандес и ее коллеги по Университету Макгилла в Монреале использовали несколько таких пакетиков и изучили их химический состав. Они пришли к выводу, что потенциально опасные наночастицы появляются в процессе заварки. Исследователи ввели эти частицы в место обитания рачков-дафний и моментально обнаружили некоторые нарушения в развитии беспозвоночных существ.

Между тем ученые пока не выяснили, насколько вреден микропластик для человека в долгосрочной перспективе, сообщается на сайте Environmental Science & Technology.

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