Выяснилась неожиданная опасность чайных пакетиков

Ученые провели эксперимент на беспозвоночных существах

Канадские ученые выдвинули предположение об опасности чайных пакетиков. При заваривании одного пакетика в напиток попадает около 11,6 миллиарда пластиковых микрочастиц и три миллиарда полимерных наночастиц, которые в природной среде не разлагаются десятки и даже сотни лет.

"Это на несколько порядков больше, чем удавалось обнаружить в других видах пищи и напитков, в том числе в пластиковых бутылках с водой", - сказали ученые по поводу числа пластиковых и полимерных частиц, которые попадают в чай.

Многие производители чая используют не бумажные, а пластиковые пакетики из микроскопических нейлоновых нитей. Лаура Эрнандес и ее коллеги по Университету Макгилла в Монреале использовали несколько таких пакетиков и изучили их химический состав. Они пришли к выводу, что потенциально опасные наночастицы появляются в процессе заварки. Исследователи ввели эти частицы в место обитания рачков-дафний и моментально обнаружили некоторые нарушения в развитии беспозвоночных существ.

Между тем ученые пока не выяснили, насколько вреден микропластик для человека в долгосрочной перспективе, сообщается на сайте Environmental Science & Technology.