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Оголившая стройные ноги Кейт Миддлтон взбудоражила народ

09:16
  • пятница
  • 27 сентября 2019

Элегантную герцогиню Кембриджскую поставили в пример Меган Маркл

Кейт Миддлтон и принц Уильям 26 сентября приняли участие в торжественной церемонии спуска на воду полярного исследовательского судна. Официальное мероприятие прошло в графстве Меррисайд.

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Для выхода на публику Кейт выбрала насыщенно-голубое платье-пальто своего любимого бренда Alexander McQueen. Стройную талию герцогиня Кембриджская подчеркнула широким поясом. А дополняли элегантный образ замшевые темно-синие лодочки на устойчивом каблуке и клатч им в тон.

Фото с мероприятия размещены в официальном Instagram Кенсингтонского дворца. На одном из снимков Миддлтон сидит, из-за чего подол платья слегка поднялся и оголил ее стройные ноги до колен. Поклонники королевской семьи пришли в восторг от своей любимицы и в очередной подчеркнули ее шикарную фигуру и умение элегантно одеваться.

Взволнованные британцы написали сотни комментариев под фото в Сети. Многие даже поставили Кейт в пример не всегда угадывающей с нарядами Меган Маркл. Народ предложил герцогине Кембриджской научить жену принца Гарри одеваться столь же утонченно.

Напомним, что совсем недавно Кейт Миддлтон в третий раз стала мамой – 23 апреля она родила принца Луи. У герцога и герцогини Кембриджских есть еще двое детей – принц Джордж и принцесса Шарлотта. Однако Кейт удается поддерживать свою фигуру в отличной форме, что зачастую вызывает зависть.

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