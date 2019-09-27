Что категорически нельзя делать на Воздвижение Креста Господня

В этот день христиане вспоминают об орудии казни Христа

27 сентября православные россияне отмечают праздник Воздвижения Креста Господня, посвященный величайшей святыне христианства.

Под словом "воздвижение" понимается торжественное поднятие Креста, на котором распяли Иисуса Христа. Царица Елена, мать первого христианского императора Константина Великого, обнаружила оружие казни сына Божьего в Иерусалиме. На дворе был 326 год. По преданию, царица раскопала погребенное под землей и мусором Лобное место и нашла там три креста, гвозди и дощечку с надписью "Иисус Назорей, Царь Иудейский". Понять, на каком кресте распяли Христа, помогло чудо: прикоснувшийся к нему больной внезапно исцелился.

Согласно христианскому учению, Иисус Христос около горы Голгофа искупил человеческие грехи и обрел бессмертие, а его крест считается не позорным орудием убийства, а святыней. Праздник Воздвижения Креста Господня, который является одним из 12 величайших праздников Церкви, отмечают с IV века.

Как и другие христианские праздники, Воздвижение сопряжено с рядом запретов. К примеру, 27 сентября следует соблюдать однодневный пост, воздерживаясь от мяса, рыбы, молочных продуктов и яиц.

В этот день грешно ругаться, сквернословить и желать людям зла. Под запретом не только дурные поступки, но и помысли. Суеверные люди считают, что сотворенное на праздник зло возвращается сторицей.

На Воздвижение не рекомендуется заниматься тяжелой работой и домашними делами. Уборку, стирку, шитье и глажку следует перенести на следующий день. Хлопотам по хозяйству лучше предпочесть поход в церковь и молитву, а также общение с родными.

На Руси верили, что на Воздвижение Креста Господня нечистые силы, медведи, а также змеи, ужи и другие пресмыкающиеся готовятся к зиме. В этот день они особенно активны. Поэтому нашим предкам запрещалось ходить в лес, где можно было напороться на медведя или попасть под горячую руку лешего.

Согласно поверьям, 21 сентября все земные гады сползаются к огромной подземной яме, чтобы полизать гадючий камень. По дороге в подземелье они могут ненароком заползти в людские жилища. По этой причине на праздник нежелательно держать двери и окна открытыми.