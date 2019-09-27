Демократы довели Трампа до истерики (видео)

Президент США выдал трехминутную речь о последствиях возможного импичмента прямо у трапа самолета

Скандал вокруг попытки демократов объявить импичмент Дональду Трампу набирает обороты. С новыми обвинениями на американского президента внезапно обрушился Джо Байден. До этого он предпочитал скрываться от журналистов. Но у главы Белого Дома нашлись и защитники. Сам же Трамп пригрозил стране тяжёлыми последствиями в случае своей досрочной отставки.

Уже казалось, что тема импичмента протухнет раньше, чем демократы успеют глазом моргнуть. Но нет, они не сдаются. Джо Байден заговорил. Конечно, не о бизнесе своего сына на Украине. И не о том, как уволил генпрокурора Незалежной Шокина, который этот бизнес пытался прикрыть. О злоупотреблениях Трампа.

"Президент пытается похитить выборы и выиграть с иностранной помощью. Кое-кто заранее звонит главе иностранного государства и отказывает в военной помощи, которая ему крайне нужна, чтобы русские сепаратисты, находящиеся на Украине, не захватили ее", - сказал Джо Байден.

Русские сепаратисты - это, видимо, жители Донбасса. То есть украинцы. Да и о шантаже в расшифровке разговора Трампа с Зеленским - ни слова. Американский Минюст не нашел там оснований для импичмента. Никаких сенсаций и в опубликованной по требованию демократов жалобе, из-за которой, собственно, весь сыр-бор. Но оппоненты президента делают вид, что ничего страшнее этого текста в жизни не видели.

Подробности смотрите в репортаже Ольги Оксенич.