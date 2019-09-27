ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Демократы довели Трампа до истерики (видео)

11:38
  • пятница
  • 27 сентября 2019

Президент США выдал трехминутную речь о последствиях возможного импичмента прямо у трапа самолета

Скандал вокруг попытки демократов объявить импичмент Дональду Трампу набирает обороты. С новыми обвинениями на американского президента внезапно обрушился Джо Байден. До этого он предпочитал скрываться от журналистов. Но у главы Белого Дома нашлись и защитники. Сам же Трамп пригрозил стране тяжёлыми последствиями в случае своей досрочной отставки.

Трамп потребовал выдачи подслушавшего разговор с Зеленским шпиона
Опубликовано письмо обвинившего Трампа в "давлении" разведчика
Песков подивился публикации беседы Трампа и Зеленского

Уже казалось, что тема импичмента протухнет раньше, чем демократы успеют глазом моргнуть. Но нет, они не сдаются. Джо Байден заговорил. Конечно, не о бизнесе своего сына на Украине. И не о том, как уволил генпрокурора Незалежной Шокина, который этот бизнес пытался прикрыть. О злоупотреблениях Трампа.

"Президент пытается похитить выборы и выиграть с иностранной помощью. Кое-кто заранее звонит главе иностранного государства и отказывает в военной помощи, которая ему крайне нужна, чтобы русские сепаратисты, находящиеся на Украине, не захватили ее", - сказал Джо Байден.

Русские сепаратисты - это, видимо, жители Донбасса. То есть украинцы. Да и о шантаже в расшифровке разговора Трампа с Зеленским - ни слова. Американский Минюст не нашел там оснований для импичмента. Никаких сенсаций и в опубликованной по требованию демократов жалобе, из-за которой, собственно, весь сыр-бор. Но оппоненты президента делают вид, что ничего страшнее этого текста в жизни не видели.

Подробности смотрите в репортаже Ольги Оксенич.

Читайте также:
Новости по теме
Дональд Трамп
Дональд Трамп
Конгресс США
Конгресс США
Джо Байден
Джо Байден
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2019 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.