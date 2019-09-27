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Стала известна дата первого заседания конституционного комитета по Сирии

11:42
  • пятница
  • 27 сентября 2019

Начало работы комитета анонсировал глава МИД Сирии Валид Муаллем

Перспективы развития российско-американских отношений обсудили Сергей Лавров и бывший госсекретарь США Генри Киссинджер. Их встреча прошла в Нью-Йорке на полях 74-й сессии Генассамблеи ООН.

Как сообщили в МИД, речь шла о текущем состоянии сотрудничества между Москвой и Вашингтоном и возможных путях взаимодействия в будущем. Также Лавров и Киссинджер рассмотрели актуальные вопросы международной повестки.

У российского министра иностранных дел в Нью-Йорке - насыщенный график, отмечает "ТВ Центр". Встречи идут одна за другой. Ранее он провёл переговоры с сирийским коллегой Валидом Муаллемом. Состоялся обмен мнениями о запуске работы конституционного комитета, первое заседание которого назначено на 30 октября. Лавров подчеркнул: позиция Москвы по ситуации в арабской республике неизменна. Наша страна выступает за сохранение суверенитета и территориальной целостности Сирии и настаивает на политическом урегулировании конфликта.

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