Как уехать жить в Италию и получить за это 25 тысяч евро

Власти поставили два условия

25 тысяч евро за переезд в Италию - такой гонорар обещают в Молизе. Это регион на юге страны. Платить пособие будут ежемесячно. Условия два - постоянно жить в небольшом городе и открыть там бизнес. По мнению местных властей, это поможет увеличить население региона.

Хотите переехать жить в Италию? Тогда вам в Молизе. Не большую область на юге страны. Правда жить придется, скорее всего, в деревне, а не мегаполисе. Таких там просто нет. Но власти региона обещают каждому переселенцу материальную помощь на ближайшие три года. 700 евро ежемесячно (общая сумма компенсации за переезд составит 25 тысяч евро). Сибаритов здесь не ждут. И вальяжно бездельничать на шезлонге под знойным итальянским солнцем тоже не позволят, ведь это не благотворительная акция. А жест отчаяния. Поселки в Молизе стремительно пустеют. Молодежь перебирается в другие европейские страны. Из коренных, в основном, остались пенсионеры. Но и их - раз-два и обчелся. Поэтому к иностранцам жесткие требования. Каждый, согласившийся на переезд обязан вложить свои деньги в развитие какого-нибудь производства.

Президент региона обещает каждой деревне или городку, где население составит хотя бы две тысячи жителей, как сказали бы в России, господдержку. Десять тысяч евро. На развитие инфраструктуры, культурные мероприятия. Главная цель, по признанию Донато Тома, не только в том, чтобы увеличить количество людей, а в том, чтобы с их помощью сохранить сами, почти обезлюдившие, города и деревни.

Властям Молизе и впрямь есть, от чего хвататься за голову. По данным Итальянского национального института статистики, за последние годы регион покинули девять тысяч человек. Для провинциальной Италии удар очень серьезный. Демография переживает настоящую катастрофу. В 2018, в городах Молизе, на свет не появился ни один маленький итальянец. Рожать просто некому. Люди стараются найти престижную работу, например, респектабельном и буржуазном Милане или в Риме. Впрочем, это проблема не только провинций. Но и всей Италии. За последние 90 лет население страны сократилось на 55 миллионов человек. Спад рождаемости и рост миграции в другие государства продолжается. Ситуация настолько критическая, что на юге страны итальянцы, которые еще год назад не очень радушно встречали беженцев из Северной Африки, теперь готовы продать им пустующие дома. Цена по карману любому мигранту - всего один евро.

Тимур Абдуллаев. "ТВ Центр".