Экопатруль защитит моржей на Чукотке от туристов и хищников

Вышедших на берег животных взяли под опеку волонтеры Всемирного фонда дикой природы

На Чукотке тихоокеанские моржи вышли на лежбище. Почти на месяц позже, чем обычно. Боялись белых медведей. На берегу моря они отдохнут до первого льда. Территорию патрулируют волонтеры Всемирного фонда дикой природы. Защищают моржей не только от хищников, но и туристов, и браконьеров. Подробности - у Елены Сахно.

На Чукотке - уже почти зима, но у экологов только начинается "горячая пора". Они следят за передвижением ластоногих. В этом году лежбища моржей здесь стали формироваться довольно поздно. Тысячи животных вышли на берег.

Моржи в районе мыса Кожевникова появились еще три недели назад. Но выйти на сушу так и не решались из-за сильного шторма. А еще их пугали белые медведи. Хищников здесь достаточно. Этот мыс не зря прозвали "медвежьим" местом. Вдоль берега появляются и целые семьи, и одинокие самцы, и самки. Все в поисках пропитания. Моржи для них - настоящее лакомство. Но к встрече с хищниками готов "медвежий патруль". Волонтеры Всемирного Фонда дикой природы отпугивают белых медведей сигнальными патронами.

Подробности смотрите в репортаже Елены Сахно.