Индия стягивает войска к границе с Пакистаном

Нью-Дели обвиняет Исламабад в поддержке местных сепаратистов

Новый антиправительственный протест в индийском штате Джамму и Кашмир. Этой ночью сотни человек вышли на улицы с факелами в руках. Они прошли колонной по улицам столицы Сринагар, призывая власти вернуть региону особый статус. Активное участие в акции принимали женщины.

Ситуация в Джамму и Кашмире обострилась в начале августа, когда Нью-Дели ввёл там прямое федеральное управление. Это вызвало возмущение жителей, большая часть которых - мусульмане. Этот шаг резко осудили и власти Пакистана, также претендующего на данную территорию. С тех пор там не стихают протесты.

Нью-Дели обвиняет Исламабад в поддержке местных сепаратистов, которые активно действуют в регионе, передает "ТВ Центр". В Пакистане все обвинения отрицают. Обе страны начали стягивать к границам войска. Ранее они трижды воевали из-за спорного штата.